Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la ola de calor. - Álex Zea - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor que afecta esta semana a España mantendrá este miércoles en aviso amarillo a gran parte de Extremadura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las zonas de Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña, Barros y Serena, el sur de Badajoz y Tajo Alagón lo estarán por máximas de 38 grados, mientras que por valores de 36 grados estará el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez.

Los avisos comenzarán a las 13,00 horas del miércoles y se darán por concluidos a las 21,00 horas, según los datos de la Aemet.

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