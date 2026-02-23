La ONCE reparte 360.000 euros este fin de semana en la provincia de Badajoz

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha repartido 360.000 euros este fin de semana en la provincia de Badajoz, entre los 120.000 euros del Sorteo del Cuponazo y los 240.000 euros de El Cupón Sueldazo Fin de Semana.

De este modo, el Sorteo del Cuponazo de la ONCE, celebrado el pasado viernes, día 20, ha dejado un premio de 120.000 euros gracias a la venta de tres cupones agraciados con 40.000 euros cada uno.

Así, en Zafra, Antonio Miguel Taborda ha vendido dos cupones premiados con 40.000 euros, mientras que en La Roca de la Sierra ha sido Juan José Najarro quien ha vendido otro cupón premiado con 40.000 euros, ha informado la ONCE en nota de prensa.

Por otro lado, El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha dado un premio de 240.000 euros en Villafranca de los Barros en el sorteo celebrado el domingo, día 22.

La vendedora de la ONCE Juana García Sánchez ha sido quien ha llevado la suerte a la localidad pacense, donde ha vendido el cupón premiado con 24.000 euros al mes durante el primer año y 2.000 euros al mes durante 9 años.