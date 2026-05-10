El onubense Francisco Javier García gana el XVIII Concurso Nacional de Cortadores en Jerez de los Caballeros

El ganador del 'Cuchillo de oro' del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de Jerez de los Caballeros, Francisco Javier García Pérez, junto al alcalde de la localidad, Raúl Gordillo, a 10 de mayo de 2026 en Jerez de los Caballeros (Badajoz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 10 (EUROPA PRESS)

Francisco Javier García Pérez, natural de Aracena (Huelva), se ha proclamado este domingo ganador del XVIII Concurso Nacional de Cortadores celebrado en Jerez de los Caballeros, en el marco del XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa.

El ganador ha merecido el 'Cuchillo de oro', máximo reconocimiento que premia la destreza y el arte a la hora de cortar un buen jamón ibérico y además, ha sido reconocido también con el premio al mejor plato creativo, dotado con 100 euros, ha señalado el consistorio jerezano en un comunicado.

El segundo premio, el 'Cuchillo de plata', ha sido para Rául Flores, de Valverde de Leganés y el tercero, el 'Cuchillo de bronce', para Alejandro Sánchez, de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Los tres premiados han recibido 500, 300 y 150 euros, respectivamente, además de un diploma de participación.

El alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha presidido la entrega de premios a los galardonados junto al concejal del Salón del Jamón Ibérico, Sebastián Sánchez, y el resto de concejales miembros del equipo municipal de gobierno.

Los premiados, que partcipaban por primera vez en este evento, han destacado la importancia del reconocimiento recibido por la amplia trayectoria del concurso, su prestigio entre los profesionales del corte de jamón y la condición de referente del propio Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa.

El jurado, presidido por Francisco Javier Aguza 'Macareno' --encargado también de guiar el desarrollo del concurso en representación de la empresa 'Vicoba & Eventos'-- ha valorado los siguientes aspectos: el estilo del cortador, limpieza y presentación previa al corte de la pieza, el orden y limpieza en la zona de trabajo, el rendimiento y cantidad de platos obtenidos, la rectitud del corte, el tamaño y el grosor de la loncha, la eficacia y eficiencia, platos de 100 gramos, platos de presentación de diferentes partes de la pieza, plato creativo, emplatado general, calidad de la loncha y remate y apurado de la pieza.

En el marco de este acto, se ha realizado un reconocimiento especial a uno de los miembros del jurado, y uno de los maestros cortadores más reconocidos en este arte, Anselmo Pérez, ganador del 'Cuchillo de oro' en 2010 y merecedor también ese mismo año del premio al mejor cortador de España, dando un impulso importante con ambos reconocimientos al prestigio de esta cita.