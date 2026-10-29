Una operación en el Cerro de Reyes de Badajoz se salda con dos detenidos y armas de fuego y droga incautadas

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, atiende a los medios - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido esta pasada madrugada a dos personas en el marco de una operación desarrollada en la barriada del Cerro de Reyes de la ciudad de Badajoz, en la que se han incautado armas de fuego largas, munición y droga.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno en la región, María Teresa Macías, quien ha detallado que hay una investigación "abierta" y que ha sido "en el mismo lugar donde se produjeron los tiroteos", en relación a lo cual no ha podido avanzar más información en este sentido.

Al mismo tiempo, ha apuntado que se cuenta con unos "estupendos" profesionales en la Policía Nacional, también en la Guardia Civil, y que en Badajoz se realizan operaciones coordinadas por ambos cuerpos.

"Quienes tienen que trabajar, trabajan", ha asegurado, para remarcar que las investigaciones están pendientes de su conclusión para poner toda la información a disposición de las autoridades judiciales, "que también tienen su parte y su labor en todo lo que corresponda".

Para María Teresa Macías, "el que finalice esta operación puntual con dos detenidos y la incautación de armas de fuego largas, droga y munición, es un éxito".

"Si bien, como todo, son piezas que se ponen en el camino cuando hay investigaciones en curso", ha concluido la delegada, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras participar en un minuto de silencio en señal de condolencia con motivo del accidente ferroviario de Urda (Toledo).