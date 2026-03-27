Un operativo contra el tráfico de drogas en Plasencia se salda con 14 detenidos y 100 armas blancas requisadas

Material incautado por la Policía Nacional en una operación en Plasencia - POLICÍA NACIONAL

PLASENCIA (CÁCERES), 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Plasencia han detenido el pasado miércoles, día 25, a 14 personas (nueve hombres y cinco mujeres), de los cuales dos son menores, por la presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas y amenazas graves.

En el operativo se han llevado a cabo cuatro registros domiciliarios, y se han intervenido distintas sustancias estupefacientes, armas de fuego, munición, más de 100 armas blancas y útiles necesarios para la preparación y distribución de la droga.

El operativo comenzó a principios de año cuando los agentes pertenecientes a Policía Judicial de Plasencia detectaron la existencia de un punto de venta de sustancia estupefaciente "muy activo", ubicado en la barriada Gabriel y Galán de dicha localidad cacereña.

Los investigadores constataron un flujo "constante" de consumidores, quienes accedían al interior de un mismo bloque de viviendas, donde adquirían distintas sustancias estupefaciente.

Los agentes realizaron numerosas gestiones operativas, incluyendo vigilancias discretas de los inmuebles y seguimientos de los investigados, lo que permitió identificar con precisión, tanto los domicilios utilizados para la venta, como a las personas implicadas, llegando a tramitar hasta 18 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes a otros tantos consumidores vinculados al punto de venta.

Los indicios recabados fueron suficientes para solicitar el correspondiente mandamiento de entrada y registro de los cuatro inmuebles investigados, y en la tarde del pasado miércoles, día 25, se acometió el operativo, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Como resultado de los registros, los agentes intervinieron una "importante" cantidad de sustancias estupefacientes, concretamente 284 gramos de cocaína, tanto en roca como ya dispuesta en "papelinas" para su distribución, 1.000 gramos de marihuana y 195 gramos de hachís, además de 36.190 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad ilícita.

También, un revólver con su munición correspondiente, una pistola simulada, gran cantidad de armas blancas, cuchillos de grandes dimensiones, navajas, hachas, catanas y sables, además de una caja fuerte, que uno de los detenidos arrojó desde un balcón de una de las viviendas, con la intención de deshacerse de las pruebas.

El operativo se ha saldado con la detención de 14 personas, de entre 17 y 55 años de edad, 12 de ellas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, entre las que se encuentra un menor de edad, y otras dos por amenazas graves a agentes de la autoridad, siendo también uno de estos últimos menor.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación de los correspondientes atestados, tras lo cual serán puestas a disposición de la autoridad Judicial.