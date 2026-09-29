La Oreja de Van Gogh ofrecerá un concierto el 5 de junio de 2027 en el Teatro Romano de Mérida

Cartel del concierto de La Oreja de Van Gogh - STONE& MUSIC

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero a la cabeza, ofrecerá un concierto el 5 de junio de 2027 en el Teatro Romano de Mérida, en el marco de su gira 'Tantas cosas que contar', con la que están celebrando sus tres décadas de trayectoria musical.

Se trata de la primera confirmación del cartel 2027 del Festival Stone& Music, que pondrá a la venta las entradas para este concierto este miércoles, 30 de septiembre, a las 10,00 horas, a través del portal oficial de entradas del festival, y en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida.

Con millones de discos vendidos y una trayectoria avalada por numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, La Oreja de Van Gogh se ha consolidado como "una de las formaciones más emblemáticas de la música española", que desde su nacimiento en 1996 la formación ha firmado canciones que han trascendido generaciones como 'Rosas', '20 de enero' o 'La Playa', señala el certamen en nota de prensa.

El concierto en el Teatro Romano de Mérida llegará en una etapa especialmente significativa para la banda, tras el anuncio en 2025 del regreso de Amaia Montero como vocalista y el inicio de una nueva etapa artística.

Su debut en el Stone será "una oportunidad para reencontrarse con un repertorio que ha acompañado a varias generaciones de espectadores" dentro de la gira 'Tantas cosas que contar', que propone un recorrido por los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh.