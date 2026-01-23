Organizaciones agrarias se reunirán el martes con Guardiola para pedirle apoyo en sus reivindicaciones

Tractorada en Coria en rechazo al acuerdo con Mercosur y los recortes de la PAC - LA UNIÓN EXTREMADURA

MIAJADAS (CÁCERES), 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las organizaciones agrarias de la región se reunirán el próximo martes, 27 de enero, con la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, a la que trasladarán las reivindicaciones que están defendido en las tractoradas, como el rechazo al acuerdo de Mercosur y a la reforma de la PAC.

Un encuentro en el que pedirán a María Guardiola, como presidenta de los extremeños y dirigente del PP "le diga al Gobierno que esto no se puede firmar tal como está, Pedro Sánchez y Luis Planas está equivocado" y que pida a Feijóo que los europarlamentarios del PP "no pueden votar en contra del sector agrario español" al apoyar el acuerdo con Mercosur.

Así lo ha avanzado el secretario general de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, durante su participación en una tractorada en la localidad cacereña de Miajadas, en el marco de las protestas de las organizaciones agrarias en rechazo al acuerdo de Mercosur y a los recortes de la PAC.

En declaraciones a los medios, Luis Cortés ha lamentado que este viernes la jornada de protestas se presenta "un poco más roja", ya que a su juicio ha "muchísimas noticias que están desincentivando", como la paralización del acuerdo de Mercosur, sobre la que ha resaltado "no es cierto que se haya paralizado, es un pequeño paréntesis" o las multas de la Delegación del Gobierno.

Así, y aunque la paralización de Mercosur sea "solamente un paréntesis", Cortés ha destacado la importancia del "sentido del voto" de los eurodiputados, por lo que "estamos consiguiendo nuestros objetivos, pero no hay que desfallecer, y en el momento en que nos metamos en casa, vuelven otra vez a meternos en Mercosur con unas condiciones que no pueden ser".

Ante esta situación, "seamos más o seamos menos, vamos a seguir protestando", ha avanzado Cortés, quien ha señalado que estas movilizaciones son "un calentamiento" para la que se va a celebrar el próximo 11 de febrero en Madrid, en el que esta organización prevé "meter 1.500 tractores" llegados de diversos puntos del país, también de Extremadura.

El objetivo de esta movilización es que reclamar que "ni Mercosur ni la reforma de la PAC pueden seguir", por lo que pedirán "la retirada y una negociación que sea más acorde con las condiciones" que, en el caso de Mercosur, permitan que "los agricultores sean exactamente igual los de Europa que los que vienen de fuera, y competir en igualdad de condiciones", ha dicho.