APAG Extremadura Asaja señala que la paralización de Mercosur es "una pequeña batalla ganada" y hay que seguir luchando

Tractores protestan por las carreteras extremeñas en rechazo a Mercosur y los recortes de la PAC - APAG EXTREMADURA ASAJA

NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ), 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha considerado que la paralización del acuerdo con Mercosur esta semana en el Parlamento Europeo "no es nada más que una pequeña batalla ganada", por lo que ha abogado por "seguir luchando" ya que "son muchos los temas que nos preocupan".

Juan Metidiri se ha pronunciado de esta forma este viernes al inicio de la tractorada en la que está participando desde la localidad pacense de Navalvillar de Pela, convocada por las organizaciones agrarias en rechazo al acuerdo con Mercosur y a los recortes de la PAC, entre otras peticiones.

Unas tractoradas convocadas por las organizaciones agrarias, en las que los agricultores están "luchando por defender nuestro campo y por lo que consideramos que es justo", ha señalado Metidieri, quien ha enviado "mucha fuerza" a todos los participantes en las protestas.

Y mucha fuerza a todos en el día de hoy. Muy buenos días

En otra de las tractoradas ha participado el miembro de APAG Extremadura Asaja Andrés Zambrano, quien ha aseverado que van a seguir con las protestas "hasta donde haga falta", ya que aunque esta semana la paralización del acuerdo con Mercosur "da un respiro, nosotros no nos fiamos".

Por este motivo "ahora que es el momento de achuchar y apretar a nuestros políticos para que le pidan a sus políticos de allí (en el Parlamento Europeo), a esos que que se dan el golpe en el en el pecho aquí y luego allí sus partidos votan todo lo contrario y votan en contra del campo y a favor de del acuerdo Mercosur", ha señalado Zambrano.

Ante esta situación, las organizaciones agrarias van "a seguir saliendo, incordiando cada uno en su zona" y no descarta acudir a Madrid, a Bruselas o "a donde haga falta porque estos dan un paso atrás y tres adelante", por lo que "como no nos fiamos, vamos a seguir vamos a seguir hasta que esto sea seguro", ha concluido.