UPA-UCE Extremadura advierte de que seguirán "muy vigilantes" sobre el acuerdo con Mercosur que les "quieren imponer"

Agricultores preparan la salida de la tractorada en Miajadas - UPA-UCE EXTREMADURA

MIAJADAS (CÁCERES), 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido que a pesar de la paralización esta semana del acuerdo con Mercosur, los agricultores van a seguir "muy vigilantes" sobre este asunto y mantendrán las protestas "con el mismo énfasis".

Óscar Llanos se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios al inicio de la tractorada en la que ha participado desde Miajadas en dirección a la N-430, para mostrar su rechazo al acuerdo de Mercosur o los recortes de la PAC, entre otras peticiones, una protesta que supone "una continuación" de la que se celebró el viernes pasado.

El dirigente de UPA-UCE ha señalado que estas protestas continúan "con el mismo énfasis", después de que esta semana se haya paralizado el acuerdo de Mercosur "gracias a todas estas movilizaciones que estamos teniendo a nivel nacional como a nivel europeo", según ha considerado.

Tras esta paralización en el Parlamento Europeo, "tenemos que seguir muy vigilantes sobre esta situación del libre comercio que nos quieren imponer en Europa", ha dicho.

