La orquesta ‘Sonora’ ofrece un concierto de bandas sonoras iluminado por velas en el López de Ayala de Badajoz. - TEATRO LÓPEZ DE AYALA

BADAJOZ, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La orquesta 'Sonora' ofrecerá el próximo sábado 7 de marzo, a las 20,30 horas, en el Teatro López de Ayala de Badajoz con su espectáculo 'Aurum - Bandas sonoras a la luz de las velas', una experiencia única en la que apreciar las mejores bandas sonoras del cine.

Las entradas tienen un precio de 25 euros en anfiteatro y 30 euros en patio de butacas para asistir a este espectáculo que combina música, cine y emociones en un espacio cuidado "al detalle", con una gran puesta en escena y un ambiente iluminado por velas.

Todo ello para hacer que los asistentes "viajen" de filme en filme, desde 'Gladiator' hasta 'La La Land', pasando por 'Titanic' o 'Los Miserables'.

La Orquesta y Coro de Cámara 'Sonora', dirigida por Bartomeu Tur, es una entidad artístico-musical de emprendimiento joven, creada, integrada y gestionada por jóvenes músicos profesionales. Los perfiles que integran 'Sonora' se forman en diferentes conservatorios superiores y profesionales de Madrid, y abarcan conocimientos muy diversos que favorecen la creación de un entorno enriquecedor de crecimiento personal y profesional.

Esta banda se ha labrado un nombre dentro de la música de nuestro país y ha dejado su impronta en distintos espacios culturales tales como el Teatro La Latina, Teatro Zorrilla, Teatro Filarmónica o el Real Coliseo de Carlos III, algo que ha conseguido siguiendo un objetivo claro: "hacer de la música un arte actual para todos y compartirla con el contexto que hoy nos rodea", según indica en nota de prensa el López de Ayala, que ha señalado que la integran músicos formados en distintos conservatorios de música de Madrid.