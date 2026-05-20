Óscar Fernández trabajará por establecer un "control absoluto" del gasto y "priorizar" el "arraigo" en ayudas sociales

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, atiende a los medios de comunicaicón - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha incidido en que trabajará en la Junta por establecer un "control absoluto" del gasto, "priorizar a las personas que tienen arraigo" en Extremadura en el acceso a las ayudas sociales o vivienda y poner a las familias "en el centro de las políticas".

Fernández, en declaraciones a los medios, ha avanzado sus líneas de actuación en la presente legislatura momentos antes de comparecer, a petición propia, ante la Comisión de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Asamblea de Extremadura.

Así, ha indicado que afronta la comparecencia con los "objetivos claros", que pasan por "ratificar" el acuerdo de gobierno al que llegó su partido --Vox-- y el PP "en todos los puntos" y "en toda su extensión".

"Ese acuerdo de gobierno lo que quiere es control absoluto del gasto, priorizar a las personas que tienen arraigo en Extremadura en cuanto a ayudas sociales, acceso a la vivienda, etc. Y poner a las familias en el centro de las políticas de la Junta", ha subrayado.

En cuanto al área de Desregulación, Óscar Fernández ha explicado que será de aplicación transversal, ya que no solo va a afectar a su consejería, y busca que el ciudadano se acerque a la administración de una manera "mucho más fácil" y que ésta sea una "aliada del ciudadano y no una traba".

Por ello, se marca como objetivo "eliminar o a intentar eliminar" de manera transversal "todas esas trabas" y burocracia que se encuentra el ciudadano a la hora de acercarse a la Administración, que en su opinión debe estar "al servicio" de los extremeños.

A preguntas sobre cómo se podrían reducir las "trabas", Óscar Fernández ha dicho que se irá "pasito a pasito" y ha reconocido que muchas de ellas se pueden eliminar sin necesidad de ninguna ley adicional.

"Hay muchas trabas que simplemente son administrativas y que se pueden eliminar de manera fácil. Ya os iremos comentando, a lo largo de que vaya rodando la legislatura, cuáles son concretamente y cómo se hace concretamente. Pero no todas tienen que ser ni muchísimo menos a través de una ley concreta y a través de más burocracia", ha dicho.

También, y en relación al área de Familia, ha señalado que se va a "priorizar" a las familias, como en la ayuda al acceso a la vivienda o ampliando las ayudas a la natalidad, además de considerar que las familias numerosas necesitan una "ayuda especial".

Por su parte, en Servicios Sociales ha defendido que se va a "priorizar" a las personas que están "arraigadas a Extremadura" y el principio que subyace en todas las acciones en esta materia será el de "prioridad nacional". "Como siempre hemos destacado y como siempre hemos subrayado. Lo vamos a hacer de manera contundente, además", ha advertido.