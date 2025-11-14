Óscar López advierte de que el "modelo de Ayuso" que sigue Guardiola "privatiza" y convierte "derechos en negocios"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadur, Miguel Ángel Gallardo, en un acto en Coria (Cáceres) junto al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López - PSOE DE EXTREMADURA

CORIA (CÁCERES), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha advertido de que el "modelo de Ayuso" que sigue la 'popular' María Guardiola en Extremadura "privatiza" y convierte "los derechos en negocios".

Así, López ha criticado que Guardiola haya presentado como "referencia" el "modelo de Ayuso", asegurando que "todo el esfuerzo hecho en Extremadura por la sanidad, la educación, la dependencia y la igualdad de oportunidades se viene abajo porque en el modelo de Ayuso se privatiza y se convierten los derechos en negocios".

De este modo se ha pronunciado durante un acto público celebrado esta tarde en Coria (Cáceres) junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en el marco de la precampaña para las elecciones en Extremadura del próximo 21 de diciembre.

Durante su intervención, López también ha afirmado que el PSOE es "el gran partido de Extremadura". "Si esto es Extremadura y esto es el PSOE, vamos a ganar las elecciones porque es lo que sabemos hacer. El PSOE es el gran partido de Extremadura", ha aseverado.

Igualmente, el ministro ha afirmado que "que haya elecciones es una gran oportunidad para parar el experimento de Guardiola" con el anticipo de los comicios en Extremadura; y ha advertido de que "una vez que se recortan los derechos, es mucho más difícil revertirlos", señala en nota de prensa el PSOE regional.

Con ello, ha pedido a la militancia que se movilice y que se "cuente a la gente que hay elecciones y lo que hay en juego, que son los derechos dependen de que Miguel Ángel Gallardo sea presidente después del 21 de diciembre".

En este sentido, Óscar López ha defendido que Extremadura "necesita gobiernos que crean en lo público" como hace el PSOE, y "no en quienes lo ponen en riesgo".