El Pabellón Polideportivo Guadiana de Mérida reabre sus puertas tras las obras de transformación integral

El alcalde de Mérida visita el pabellón deportivo Guadiana tras su reforma - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Polideportivo Guadiana de Mérida ha reabierto este jueves sus puertas tras las obras de transformación integral que se han realizado, que han supuesto una mejora de su accesibilidad, eficiencia energética, seguridad y equipamiento deportivo, y en las que el ayuntamiento de la ciudad ha invertido más de 800.000 euros.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado este jueves el Complejo Polideportivo Guadiana, junto a los delegados de Urbanismo y Deportes, Silvia Fernández y Antonio Marín, respectivamente, con motivo de la reapertura del pabellón, tras la finalización de las obras de remodelación integral.

Una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Mérida que ha supuesto una inversión de 820.000 euros y que ha sido ejecutada por la empresa Sendín Pavimentos y Abastecimientos, S.A.

Durante la visita, Rodríguez Osuna ha subrayado que "el acceso al deporte y a una vida saludable no puede depender del barrio en el que se viva", por lo que ha destacado que desde el gobierno local siguen "renovando las instalaciones deportivas y mejorando los servicios públicos de toda la ciudad", ha dicho.

"Hoy lo hacemos en un espacio tan emblemático como es el pabellón Guadiana, en el Polígono Nueva Ciudad", ha destacado el alcalde de Mérida, quien ha resaltado que esta actuación "representa mucho más que una obra porque supone más salud, más convivencia y más oportunidades para los vecinos y vecinas de Mérida".

Todo ello, ha incidido, gracias a "unas instalaciones más accesibles y seguras, que cuentan con nuevas pistas de tenis y graderío, pista de baloncesto renovada, mejores vestuarios y dependencias comunes, además de la renovación de la eficiencia energética y tecnológica", ha señalado Rodríguez Osuna.

ESPACIO MODERNIZADO

Con esta actuación, el regidor emeritense ha señalado que el Ayuntamiento de Mérida pone "nuevamente" a disposición de clubes, deportistas y ciudadanía "un espacio completamente modernizado, adaptado a las necesidades actuales y preparado para albergar la práctica deportiva y la celebración de competiciones en las mejores condiciones".

Así, las instalaciones incorporan "importantes mejoras en accesibilidad, eficiencia energética, seguridad y equipamiento deportivo", ha señalado.

Cabe destacar que la remodelación del pabellón Guadiana se enmarca dentro del Plan Municipal de Mejora de Infraestructuras Deportivas, una inversión superior a los 2,5 millones de euros destinada a modernizar los pabellones Guadiana, Diocles, Abadías, La Paz, Nueva Ciudad y La Antigua, además del circuito de motocross de Royanejos y la pista de atletismo de Diocles, según informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

De este modo, con la reapertura del pabellón Guadiana "culmina este ambicioso plan de renovación de las principales instalaciones deportivas municipales", porque según ha señalado el alcalde, su "prioridad sigue siendo devolver a las barriadas de Mérida todo lo que la ciudad les debe".

ACTUACIONES DE REFORMA INTEGRAL

Así, entre las principales actuaciones que se han realizado, el alcalde ha subrayado la reconstrucción integral de la zona de vestuarios, completamente adaptada a criterios de accesibilidad y equipada con nuevas instalaciones de agua fría y caliente sanitaria, iluminación y ventilación forzada, además de habilitar un aseo accesible.

Unas obras que, según ha explicado, han permitido mejorar la eficiencia energética de la instalación mediante la sustitución de la iluminación de la pista principal y de las pistas de tenis por tecnología LED de última generación, la instalación de placas fotovoltaicas y sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, así como la incorporación de sensores de presencia en vestuarios y zonas comunes para optimizar el consumo energético.

Asimismo, la pista principal dispone ahora de un sistema profesional de control y regulación de la iluminación, mientras que en materia de seguridad, "se ha renovado por completo el sistema de protección contra incendios con nueva señalización e iluminación de emergencia, central de alarma y equipos de extinción distribuidos por toda la instalación", ha detallado.

Además, el equipamiento deportivo también ha sido actualizado conforme a la normativa vigente, con nuevas canastas suspendidas, tableros fijos y cortinas ignífugas de separación, ha señalado.

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO

En cuanto a la zona exterior de estas instalaciones deportivas, el regidor emeritense ha señalado que se ha renovado el pavimento de todas las pistas de tenis, incorporando nuevos postes y redes, además de una pista con césped artificial, "una superficie novedosa en el conjunto de instalaciones deportivas municipales", ha asegurado.

Esta intervención, ha indicado, "se completa con la instalación de un videomarcador de cuatro metros de longitud para competiciones y eventos, la renovación de la señalética y de la imagen corporativa de toda la instalación".

También se ha trabajado en la recuperación integral del parqué de la pista principal mediante lijado, barnizado y nuevo pintado, así como la mejora de los accesos, tanto peatonales como rodados, con nuevos espacios accesibles, iluminación y mobiliario.

Según ha relatado, "durante la ejecución de las obras fue necesario sustituir íntegramente la cubierta de policarbonato del pabellón tras los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno". Una actuación, ha señalado, "sobrevenida" que "prolongó los plazos previstos, aunque ha permitido incrementar la seguridad del edificio y mejorar la entrada de luz natural en la pista".

Por último, el alcalde ha remarcado que con la reapertura de este pabellón, "el Ayuntamiento de Mérida culmina el Plan Municipal de Mejora de Infraestructuras Deportivas", reafirmando su compromiso con "la modernización de los equipamientos deportivos y con una firme apuesta por el deporte y el bienestar de la ciudadanía emeritense".