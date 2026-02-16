Los pantanos del Guadiana garantizan cinco campañas de riego pese a que seguirán desembalsando tras alcanzar el 97%

Reunión del delegado del Gobierno y la secretaria de Estado de Agricultura con los regantes del Guadiana. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

La secretaria de Estado de Agricultura garantiza ayudas al sector agroalimentario para paliar los efectos de las borrascas

DON BENITO (BADAJOZ), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades de regantes de la cuenca del Guadiana tiene garantizadas al menos cinco campañas gracias a la cantidad de agua que hay embalsada en los pantanos tras la sucesión de borrascas, a pesar de continuarán aliviando en las próximas fechas tras alcanzar un máximo del 97% de su capacidad total.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, con motivo de la reunión que ha mantenido, junto a la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, con representantes de las comunidades de regantes afectadas por el temporal, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Don Benito.

Un encuentro en el que el Gobierno ha reiterado que el sector agroalimentario contará con ayudas estatales para paliar los daños, a las que se podrán sumar las aportaciones de otras administraciones públicas.

Quintana ha señalado que el tiempo está dando una "tregua", lo cual está permitiendo desembalsar agua de los pantanos, que han visto reducida sus reservas en 50 hectómetros cúbicos desde el pasado día 14, fecha en la que se alcanzó el punto máximo.

En concreto, ha dicho que los cinco grandes pantanos del Guadiana, albergaban el pasado sábado más de 6.093 hectómetros cúbicos, y en estos momentos suman 6.040. "Lo que se hace es bajar porque estamos en el 97% porque pueden venir nuevas avenidas", ha señalado, ya que "mucha parte del agua que ha caído todavía no ha llegado al pantano está llegando y va a seguir llegando".

