El paro baja en 1.005 personas en junio en Extremadura hasta los 60.535, un 1,6% menos que el mes anterior

Archivo - Camarero en tirador de cerveza en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 1.005 personas en junio en Extremadura en relación al mes anterior (-1,6%), hasta los 60.535 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de junio, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de junio desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio la mayoría de veces en Extremadura (27 veces) mientras que ha subido en cuatro ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2010.

En el último año el desempleo ha acumulado un descenso en Extremadura de 5.437 parados, lo que supone un 8,24 por ciento menos.

En el conjunto del país, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que ha concentrado buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se ha situado en 2.291.982 personas, bajando de la cota de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, ha subrayado el Ministerio.

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