El paro baja en 1.328 personas en mayo en Extremadura hasta los 61.540, un 10,34% menos que hace un año

Archivo - Un camarero atiende a los clientes en la terraza de un bar.- EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de Extremadura bajó en 1.328 personas el pasado mes de mayo, un 2,11 por ciento menos respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 61.540, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con el mismo mes de 2025, el desempleo ha bajado en la región en 7.095 personas, lo que supone un 10,34% menos, el descenso más intenso del país y casi el doble que la media nacional, que se situó en el 5,47%.

Por su parte, a nivel nacional el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5 por ciento) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)