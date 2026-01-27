El paro baja en 7.500 personas en 2025 en Extremadura y se crean 19.000 empleos

Archivo - Un camarero porta una bandeja en una terraza de un bar. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 7.500 personas en 2025 en Extremadura hasta los 67.600 al cierre del cuarto trimestre, un 10% menos que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 1.000 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 13,42%. Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2006.

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Extremadura, un total de 18, mientras que ha bajado en seis ocasiones, siendo el descenso del último trimestre el más reducido desde que hay registros.

En el cuarto trimestre se destruyeron en Extremadura 1.300 puestos de trabajo (0,3% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 436.000 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 503.600 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 2.300 personas (0,45%).

En el último año el paro se ha reducido en 7.500 personas (-10%) en Extremadura y se han creado 19.000 empleos (+4,6%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 11.500 personas (2,3%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino subió en 400 mujeres (+1%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.300 parados (-4,4%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 39.600 y la tasa de paro femenino en el 16,91% . Por su parte, 28.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 10,39%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Extremadura aumentó en 100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 37,11%.

(Más información en Europa Press)