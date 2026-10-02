El paro sube en 1.120 personas en septiembre en Extremadura hasta los 61.807 desempleados

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MADRID/MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.120 personas en septiembre en Extremadura en relación al mes anterior (+1,8 por cienrto), hasta los 61.807 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de septiembre, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Extremadura (29 veces), mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 3.370 parados, lo que supone un 5,2 por ciento menos.

Por sectores, el paro ha bajado en Sin empleo anterior, 283 menos (-5.66%); Construcción, 27 menos (-0.64%), mientras que se ha incrementado en Servicios, 1093 más (+2.46%); Agricultura, 183 más (+4.44%); Industria, 154 más (+5.09%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (45438), Sin empleo anterior (4714), mientras que los sectores con menos desempleados son Industria (3182), Construcción (4166), Agricultura (4307).

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