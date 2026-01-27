El Parque de Bomberos de Don Benito-Villanueva registra su primer turno con más mujeres que hombres

Personal del CPEI de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Bomberos de Don Benito-Villanueva de la Serena, que gestiona el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz, ha alcanzado este pasado martes un hito "sin precedentes en su historia", al contar en un turno de servicio con más mujeres, con cuatro, que hombres, con tres.

Esto resulta "muy significativo" dentro del Consorcio, donde en total trabajan actualmente diez mujeres, cifra que sigue siendo reducida en comparación con el conjunto de la plantilla.

Varias de estas profesionales desempeñan su labor en otros parques de la provincia como en Azuaga, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Mérida o Puebla de la Calzada, donde desempeñan "con entusiasmo" su trabajo en este servicio de emergencias, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

El CPEI tiene todas sus instalaciones y espacios preparados para la incorporación y el trabajo diario de las bomberas. Esta actuación, desarrollada de manera progresiva en los distintos parques, ha incluido reformas destinadas a garantizar la comodidad, privacidad y seguridad de las profesionales.

Así, cada parque ha llevado a cabo las intervenciones necesarias en función de su estructura y características, con el objetivo de ofrecer entornos "plenamente inclusivos y funcionales".

Aunque el dato refleja una evolución positiva, desde el propio Consorcio se recuerda que "aún queda un largo camino por recorrer para lograr una representación equilibrada y consolidar la igualdad real en un ámbito tradicionalmente masculinizado".

También ha destacado que este hito no solo visibiliza el creciente interés de las mujeres por incorporarse a la profesión, sino que también pone de manifiesto la necesidad de seguir impulsando medidas que fomenten su acceso, permanencia y promoción dentro del cuerpo de bomberos.

"De esta manera, la presencia de este turno mayoritariamente femenino se convierte así en un símbolo del cambio, en un modelo para otras chicas que quieran desempeñar este oficio y en un estímulo para continuar avanzando hacia un servicio más diverso, inclusivo y representativo de la sociedad a la que protege", concluye la institución provincial.