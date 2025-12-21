La participación en las elecciones de Extremadura se sitúa en el 8,83% a las 11.00 horas

Votantes en un colegio electoral de Mérida - JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

MÉRIDA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones autonómicas extremeñas de este domingo hasta las 11.00 horas se sitúa en el 8,83 por ciento, según el primer avance publicado en la web institucional habilitada por la Junta de Extremadura para seguir el desarrollo de la jornada electoral de este 21D.

En concreto, de los 860.376 ciudadanos que están llamados a las urnas, a las 11.00 horas ya han ejercido su derecho al voto 75.974 personas, de las cuales 46.906 pertenecen a la provincia de Badajoz y 29.068 a la de Cáceres.

Cabe señalar que este primer avance de participación no puede ser comparado con el de los comicios celebrados en el año 2023 ya que no se dispone de esos datos de concurrencia a las urnas hasta las 11.00 horas.