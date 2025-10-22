Un peatón ebrio es trasladado al hospital tras ser atropellado en Badajoz

BADAJOZ, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' tras ser atropellado en una calle de Badajoz estando bajo los efectos de una intoxicación alcohólica.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 22,30 horas de este pasado martes, 21 de octubre, en la calle Adel Pinna Casas de la capital pacense, según los datos que facilita el 112 de Extremadura.

Como consecuencia del atropello ha sufrido un trauma en la cadera y el muslo, de modo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Policía Local.