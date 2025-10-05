Pedro Sánchez asistirá este lunes al funeral de Fernández Vara en Olivenza

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, asistirá este próximo lunes, en la localidad pacense de Olivenza, al funeral del exmandatario autonómico Guillermo Fernández Vara, según han confirmado fuentes de la delegación de Gobierno en Extremadura a Europa Press.

El mismo será de carácter privado por petición de la familia, tendrá lugar a las 11,00 horas en la Iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, pueblo del expresidente extremeño, y estará presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.

Además, el acto será concelebrado por los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia, Jesús Pulido Arriero y Ernesto Jesús Brotóns Tena, respectivamente.