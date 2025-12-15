Pedro Sánchez cerrará la campaña electoral del 21D con Gallardo este viernes en Villanueva de la Serena

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, participan en un acto electoral este pasado domingo en Cáceres
Publicado: lunes, 15 diciembre 2025 19:33
   BADAJOZ, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El seccretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este viernes, 19 de diciembre, en el cierre de la campaña electoral extremeña, junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en un acto en la localidad pacense de Villanueva de la Serena.

   El acto de cierre de campaña tendrá lugar a las 18,00 horas en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, y junto con Sánchez y Gallardo, participará la alcaldesa de la localidad, Ana Belén Fernández.

   Se trata de la cuarta visita que Pedro Sánchez realiza a Extremadura para participar en actos electorales, desde que se convocaron las elecciones del 21 de diciembre, y tras pasar por Mérida, Plasencia y Cáceres, participará en el cierre de campaña en Villanueva de la Serena, localidad de la que Miguel Ángel Gallardo ha sido alcalde durante más de dos décadas.

