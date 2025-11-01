Pedro Sánchez participará con Gallardo el 5 de noviembre en un acto público del PSOE en Mérida

Archivo - El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 15º Congreso del PSOE de Extremadura. Imagen de archivo - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este próximo miércoles, 5 de noviembre, junto al líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto público que la formación celebrará en Mérida.

Lo harán a las 19,00 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña, acompañados de representantes socialistas de las provincias de Cáceres y Badajoz, según han confirmado fuentes del PSOE de Extremadura a Europa Press.

Cabe recordar que este pasado lunes, 27 de octubre, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció el adelanto de las elecciones autonómicas en la región para el próximo 21 de diciembre de 2025, después del, señaló, "bloqueo" alcanzado al no poder aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026.