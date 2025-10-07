Pedro Sánchez visita este miércoles en Cáceres las obras de la A-58 y participa en la V Convención Turespaña

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

CÁCERES, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este miércoles, 8 de octubre, a Cáceres, donde visitará las obras de la prolongación de la A-58 que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz, y posteriormente participará en la V Convención Turespaña que se celebra en la capital cacereña.

La agenda del presidente del Gobierno en Cáceres comenzará a las 12,00 horas, cuando visitará las obras de la prolongación de la A-58, que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz.

En esta visita, el jefe del Ejecutivo estará acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

Posteriormente, a las 12,30 horas, Pedro Sánchez participará en la V Convención Turespaña, que reúne del 6 al 9 de octubre al sector turístico de todo el mundo en la capital cacereña.

El jefe del Ejecutivo presentará en este marco la 'Estrategia España Turismo 2030: Cuidando el Futuro' en el Palacio de Congresos de Cáceres, en un acto en el que estará acompañado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, según informa Moncloa.