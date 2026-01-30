El Pendón de San Jorge, datado en el siglo XIII, ya luce en el Museo de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pendón de San Jorge, datado en el siglo XIII y considerado la bandera concejil más antigua de España, ya luce en el Museo de Cáceres tras su traslado desde el edificio del ayuntamiento a la Casa de los Caballos, donde está expuesto y puede ser visitado por el público junto a otras piezas de alto valor patrimonial e histórico.

Esta bandera, enmarcada en cristal para su protección, colgaba de la pared en el despacho de Alcaldía a la vista de unos pocos privilegiados, pero el pasado mes de julio se firmó un convenio de cesión a la Junta de Extremadura por 50 años para que todos los cacereños y visitantes pudieran apreciarla.

El trasbordo desde el edificio consistorial hasta la Casa de los Caballos se ha realizado a primera hora de este viernes a cargo de una empresa especializada en el traslado de obras de arte, que la ha llevado en un vehículo acondicionado y con el protocolo que se despliega en estos casos, sin hacerlo público y con las normas de seguridad adecuadas.

Unos cinco operarios de la empresa, dos patrullas de la Policía Local y tres trabajadores municipales han formado parte del operativo del traslado y de la custodia de esta insignia histórica para la capital cacereña.

Una vez colocado en la pared del museo, la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, han dado los detalles de este traslado, que se ha realizado con la discreción a la que obliga el hecho.

La bandera del Concejo del siglo XIII está realizada en una tela de tafetán de seda rojo y lleva un bordado en hilos de oro y plata en el lado izquierdo hay un castillo que representa el Reino de Castilla y, en el lado derecho, un león que representa el Reino de León, formando la unión del Reino de Castilla y de León.

Desde el siglo XVIII hasta la actualidad ha sido restaurado en varias ocasiones y "su estado de conservación es muy bueno", ha explicado la directora del Museo de Cáceres, que ha indicado que la bandera ha sido utilizada en el pasado para muchos usos, entre los cuales, se encuentran conflictos bélicos o proclamaciones de monarcas, además actos institucionales del Ayuntamiento de Cáceres.

PIEZA ÚNICA E IRREPETIBLE

La consejera en funciones de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, ha agradecido al alcalde su "generosidad" por dejar que "todo Cáceres y todos los turistas que vienen a la ciudad disfruten de una pieza única, irrepetible, y que está cargada de memoria, de historia y de anécdotas".

Para que sea visto por el mayo número posible de personas, se van a celebrar jornadas de puertas abiertas a los jóvenes, a los colegios, "para que los niños también entiendan qué significa una bandera como esta en una ciudad". "Acogemos con cariño esta generosidad del alcalde porque la tenía en su despacho donde la podía disfrutar pero la ha dejado para todo el pueblo, para todo el que venga a este museo", ha dicho Bazaga.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha explicado que "es un verdadero privilegio poder estar hoy aquí, en este museo, delante del pendón de nuestra ciudad". Ha recordado que, meses atrás, el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura anunciaron la firma de un convenio que permite la cesión temporal de esta pieza al Museo de Cáceres, también con el objetivo de garantizar su conservación.

"El Pendón de San Jorge es una obra de incalculable valor patrimonial, pero de un valor sentimental aún mayor para quienes somos de Cáceres", ha subrayado el regidor, que ha avanzado que el hueco que deja el pendón en la pared del despacho de Alcaldía se suplirá con otra obra de arte, o bien de fondos municipales, o cedida por la Junta de Extremadura, pero no se ha decidido todavía.

Mateos ha indicado que "ha sido un auténtico privilegio poder verlo cada día y mostrárselo a quienes visitaban el Ayuntamiento", pero ha defendido que "un símbolo tan relevante de la historia de Cáceres debía estar a disposición no solo de los cacereños, sino también de los miles de visitantes que recorren nuestra ciudad monumental".

"Cáceres tiene que ser generosa con su patrimonio, y ponerlo a disposición de toda la sociedad", ha enfatizado, motivo por el que se ha realizado la cesión de esta bandera para su exhibición pública durante un periodo de 50 años. La pieza ha sido ubicada en la estancia principal de la Casa de los Caballos, recientemente reformada, y después pasará a su ubicación definitiva en la Casa de las Veletas, una vez concluyan las obras de reforma en este espacio.