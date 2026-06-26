La pensión media en Extremadura aumenta un 5,7% en junio, hasta los 1.171 euros

Archivo - Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El número de pensiones crece un 2,0%, hasta las 248.748

MÉRIDA/MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pensión media en Extremadura se incrementó un 5,7% en junio, frente al mismo mes de 2025, hasta alcanzar los 1.171,62 euros, mientras que el número de pensiones aumentó un 2,0%, hasta las 248.748.

Las pensiones de jubilación son las más numerosas, con 146.953 pensiones y una cuantía media de 1.343,85 euros, seguidas de las de viudedad, con 58.735 pensiones y una cuantía de 899,56 euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Tras ellas se sitúan las de incapacidad permanente, con 31.737 y 1.086,61 euros; las de orfandad, con 9.133 pensiones y 551,61 euros de media, y las de a favor de familiares, con 2.190 pensiones y una cuantía media de 728,74 euros.

Además, el número de pensionistas en Extremadura alcanzó los 230.895, un 1,7% más que en el mismo mes de 2025.

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social destinó en el presente mes de junio un total de 28.432 millones de euros a abonar la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas y la paga extraordinaria, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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