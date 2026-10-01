Los pensionistas de UGT y CCOO en Extremadura reclaman defender las pensiones, reforzar los cuidados y una vejez "digna"

Miembros de las federaciones de pensionistas y jubilados de CCOO y UGT Extremadura - CCOO DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO de Extremadura han registrado este jueves en la Asamblea un manifiesto unitario con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores en el que reclaman defender las pensiones, reforzar los cuidados y una vejez "digna".

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO de Extremadura, Víctor Jesús Guerrero, y la responsable de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Extremadura, Esperanza López, han desgranado el contenido del manifiesto y han considerado que las personas mayores no son una "carga ni un problema presupuestario".

En esta línea, ambos sindicatos piden un refuerzo del marco legal e institucional para garantizar una "protección integral" de las personas mayores. Para ello, demandan la creación de una ley integral de los derechos de las personas mayores y un pacto social por el envejecimiento digno.

Otra de las peticiones es fortalecer los órganos de participación que garanticen la contribución de las personas mayores en el seguimiento, evaluación y valoración de las políticas públicas a través de las organizaciones sindicales y las asociaciones representativas.

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