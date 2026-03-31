El periodo de pago a proveedores se sitúa en 23,39 días en enero en Extremadura, por debajo de la media de las CCAA

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas (CCAA). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 23,39 días en enero en Extremadura, por debajo de la media de las comunidades autónomas, establecida en 29,99 días.

Esta cifra nacional supone un aumento de 4,78 días respecto al mes anterior, aunque se mantiene por debajo de los 30 días establecidos en la normativa.

En relación con la composición del periodo medio de pago, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 27,20 días y la de operaciones pendientes de pago en 33,47 días. Ello supone un incremento de 4,08 días en la ratio de operaciones pagadas y un aumento de 4,56 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior.

Castilla y León (57,65 días), Baleares (57,6 días), Castilla-La Mancha (46,68), Región de Murcia (44,26), La Rioja (37,95), Asturias (35,66) y Comunidad Valenciana (34,02) son las comunidades que han registrado en enero periodos medios de pago superiores al límite legal, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

Por debajo de los 30 días se sitúan Aragón (28,89), Cataluña (27,34), Navarra (27,17), Cantabria (27,15), Galicia (24,46), Extremadura (23,39), Andalucía (21,51), País Vasco (21,26), Madrid (15,71) y Canarias (15,44).

Por su parte, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el primer mes del año en 26,11 días, lo que supone un aumento de 7,61 días en relación con diciembre de 2025. La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 27,58 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 23,69 días.

De su lado, el periodo medio de pago de las Entidades Locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores se ha situado en 30,45 días en el mes de enero, lo que supone 1,11 días menos que en el mismo mes del año anterior.

Por último, el periodo medio de pago registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 15,71 días en enero, lo que supone un incremento de 8,3 días en relación con el mes anterior.