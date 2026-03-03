Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en Extremadura aumentaron un 22,8% en enero

Archivo - Camping - PITCHUP - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos, alojamientos rurales y campings de Extremadura aumentaron un 22,8% el pasado mes de enero respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 57.223, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mayor incremento se registró en los apartamentos turísticos, que ganaron 5.227 pernoctaciones, un 23,6% más, hasta alcanzar las 27.364. Estos alojamientos recibieron un total de 14.117 viajeros, de los que 11.676 eran residentes en España y 2.441 extranjeros.

Por su parte, el turismo rural alcanzó las 27.119 pernoctaciones, un 20,9% más que en enero de 2025, cuando se registraron 20.656. De los 12.733 viajeros alojados, 11.066 eran nacionales y 1.667 extranjeros.

Los cámpings, por su parte, apenas han registrado variación en cuanto al número de pernoctaciones en comparación que el año pasado, anotando en enero de 2026 la cifra de 3.740, que son 52 menos que el primer mes del año anterior. La mayoría de los 2.044 viajeros que se alojaron en estos establecimientos, un total de 1.111, eran extranjeros, mientras que los 932 restantes tienen residencia en España.

El Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos sobre los albergues en enero de 2026.

