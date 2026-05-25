Las pernoctaciones hoteleras crecen un 3,9% en abril en Extremadura en tasa interanual

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MADRID/MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura han aumentado un 3,9 por ciento en abril en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 255.838, y encadena 2 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de abril en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se han alojado un 0,66% más de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 139.306 viajeros. Por nacionalidad, 113.554 han sido residentes en España, el 81,51%, mientras que 25.752 (18,49%) han sido extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España han crecido un 3,8% y los extranjeros se han reducido un 11,2 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 216.444 las han realizado residentes en España (un 84,6%), mientras que 39.394 (15,4%) han sido residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se ha situado en los 77,02 euros, lo que representa una subida del 6,1% interanual. En general, los precios han subido un 4,9% respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se ha alcanzado en abril una ocupación del 46,81% y el sector hotelero ha empleado a 2.516 personas (un incremento del 7,2% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias ha sido la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 68,67%, seguida de Baleares (65,8%) y Madrid (63,31%), mientras que en el lado contrario se han situado Asturias, (38,04%), Castilla-La Mancha (39,97%) y Cantabria (40,38%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias ha sido la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (18,77%) en abril junto a Andalucía (17,86%) y Cataluña (17,19%).

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