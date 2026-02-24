Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura se elevan un 1,7% en enero

Archivo - Turistas en Mérida en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en enero han aumentado un 1,7 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 119.781 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de enero en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se han alojado un 7,57 por ciento más de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 74.025 viajeros. Por nacionalidad, 60.101 han sido residentes en España, el 81,19 por ciento, mientras que 13.924 (18,81%) han sido extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España han crecido un 7,5 por ciento y los extranjeros han aumentado un 8 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 98.272 las han realizado residentes en España (un 82,04%), mientras que 21.508 (17,96%) han sido residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se ha situado en los 64,65 euros, lo que representa una bajada del 0,3 por ciento interanual. En general, los precios han subido un 1,45 por ciento respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se ha alcanzado en enero una ocupación del 24,7 por ciento y el sector hotelero ha empleado a 1.863 personas (un descenso del 1,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias ha sido la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,07 por ciento, seguida de Madrid (52,87%) y Cataluña (46,55%), mientras que en el lado contrario se han situado Galicia, (23,6%), Cantabria (23,81%) y Castilla - La Mancha (23,93%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias ha sido la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (35,43%) en enero junto a Cataluña (14,77%) y Andalucía (14,29%).

