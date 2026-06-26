Una persona se encuentra crítica y otra "menos grave" tras la colisión de dos vehículos en Torremenga

CÁCERES, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra en estado crítico y un varón sufre heridas "menos graves" como consecuencia de la colisión frontal entre dos vehículos ocurrida este viernes, día 26, en la EX-203 en Torremenga (Cáceres).

La mujer herida tiene 48 años, y el varón afectado tiene 26 años, y ambos han sido derivados con politraumatismos hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica a las 15,20 horas para informar sobre el accidente de tráfico.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y otra de soporte vital básico del SES, además de medios del Centro de Salud de Jaraíz de la Vera, de la Guardia Civil y de Bomberos.