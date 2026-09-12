Una persona fallece y otra resulta herida en un accidente de moto en Oliva de Mérida (Badajoz)

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 23 años ha fallecido este pasado viernes como consecuencia de un accidente de moto ocurrido en Oliva de Mérida (Badajoz).

Además, en el mismo incidente, una mujer de 18 años ha resultado herida de carácter 'menos grave', siendo trasladada al Hospital de Mérida con un politraumatismo.

El incidente tuvo lugar pasadas las 21,00 horas junto al tanatorio de la localidad, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencia y efectivos del centro de salud de Guareña, del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Guardia Civil.