El PP propone en sus enmiendas mover 600.000 euros para Extremadura Avante y 250.000 para la muralla de Cáceres

El portavoz de Hacienda y Presupuesto del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Hipólito Pacheco, ofrece una rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un total de 60 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2027, la "inmensa mayoría" técnicas y, cuando supone una modificación de crédito, las cantidades son "bastante pequeñas". Entre ellas, destacan 600.000 euros para Extremadura Avante y 250.000 euros para la muralla de Cáceres

Así se ha pronunciado el portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo Popular, Hipólito Pacheco, este lunes en rueda de prensa tras el registro de las enmiendas 'populares' a las cuentas.

De ellas, ha destacado dos enmiendas nominativas en la sección de Presidencias para sendas asociaciones de la comunidad gitana, mientras que en Salud y Atención a la Dependencia los 'populares' han presentado 28 enmiendas, la mayor parte de ellas para subsanar errores y erratas.

Asimismo, en esta última sección se produce un aumento de créditos para personas dependientes con el objetivo de reducir las listas de espera, otra enmienda está dirigida a la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas y orientada a la concienciación sobre la sordera infantil y otras para mejorar los consultorios médicos.

Por su parte, el PP ha registrado cinco enmiendas en la sección de Economía, Empleo y Transformación Digital para mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad en las empresas extremeñas, y 15 en Cultura, Turismo y Deporte para apoyar la cultura y al deporte.

Así, entre las que destacan el Mundial de Motocross en Mérida, mejora en instalaciones deportivas de varios municipios, el apoyo al Festival de Teatro Internacional en la Calle de Villanueva de la Serena, la celebración del 750 aniversario en la Catedral de Badajoz y la rehabilitación de la muralla de Cáceres, con 250.000 euros.

Por su parte, en Industria, Energía, Ciencia y Territorio los 'populares' han presentado cinco enmiendas de apoyo a los centros tecnológicos extremeños y al Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de Cáceres.

"También seguimos apoyando el yacimiento del Turuñuelo en Guareña con 110.000 euros para continuar con las excavaciones, los análisis y estudios científicos de los materiales y estructuras encontrados hasta ahora. Y, por último, una enmienda dotando con 600.000 euros a Extremadura Avante para impulsar la proyección internacional de las empresas extremeñas", ha expuesto.

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