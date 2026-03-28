El piano de 'Monti' acompaña este Domingo de Ramos a la Sagrada Cena de Mérida en el Templo de Diana

Archivo - Paso del Misterio de la Sagrada Cena a su paso por el Templo de Diana en Mérida. - HERMANDAD DE LA SAGRADA CENA DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pasos de la Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio de la barriada de la Argentina de Mérida estarán acompañados este Domingo de Ramos por la música del pianista Pedro Gutiérrez 'Monti' en su recorrido por el Templo de Diana.

Se trata de una de las novedades previstas por la hermanda, que ya tiene todo listo para procesionar con el Paso del Misterio de la Sagrada Cena y el Palio de Nuestra Señora de Patrocinio este domingo, 29 de marzo, según informa en una nota de prensa.

La jornada de la hermandad comenzará a las 12,00 horas con la Bendición de los Ramos, seguida por la procesión y la celebración de la Santa Misa, continuando ya a las 16,30 horas, cuando se procederá a la arenga cofrade en la Iglesia de San José y a la formación de los tramos de nazarenos.

Posteriormente, se realizará el rito del 'Llamador' sobre la aldaba de orfebrería ubicada en la puerta de la hermandad. Con este 'llamador', se pedirá la venia para realizar la estación de penitencia a las 16,55 horas, cinco minutos antes de poner la Cruz de Guía en la calle Publio Carisio de la barriada de la Argentina.

Este año, explica la hermandad, la venia tendrá un significado "muy entrañable" en la cofradía, puesto que la solicitará uno de los cofundadores de la propia hermandad, José Romero.

Ya a las 17,00 horas, se pondrá la Cruz de Guía en la calle, iniciando la procesión por varios rincones de Mérida.

Al encontrarse cerrada la Concatedral de Santa María cuando procesione La Cena, la estación de penitencia de la hermandad se realizará al Sagrario de la Parroquia de San José, donde "espera Jesús Sacramentado con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad".

Se prevé que en torno a las 18,30 horas se pueda contemplar la "impresionante bajada" de los pasos por la calle José Ramón Mélida hasta la Puerta de la Villa.

Ya a las 20,45 horas la procesión recalará en el Templo de Diana donde se sumará el piano de Pedro Gutiérrez 'Monti', quien interpretará 'La Esperanza de María' y 'Mi Amargura' rodeado por las columnas del edificio romano.

Conviene señalar que el paso de la Sagrada Cena estará acompañado en todo momento por la Banda de Cornetas y Tambores Resucitado de Badajoz, mientras que el Palio lo estará por la Banda de Música de Talavera la Real.

Posteriormente, a las 22,30 horas, el Paso de Misterio y el Palio se detendrán a la puerta de San José y mostrarán sus respetos "en una ceremonia digna y bellísima", mientras que el Consiliario y componentes de la Junta de Gobierno entran para orar y en acción de gracias en la parroquia, que estará "tenuemente iluminada" para que "solo Jesús se luzca".

La procesión finalizará en torno a las 23,00 horas con el encuentro del Paso y del Palio a las puertas de la Hermandad y se procederá a la entrada de las imágenes en la casa de la cofradía.