El PIB de Extremadura creció un 3% en 2024, medio punto por debajo de la media nacional

Mapa con variación del PIB por comunidades autónomas en 2024 - Europa Press

El PIB per cápita se sitúa en la región extremeña en 25.277 euros, el cuarto más bajo tras Ceuta, Melilla y Andalucía

MADRID/ MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura creció un 3 por ciento en 2024, lo que supone medio punto por debajo de la media nacional, que se sitúo en el 3,5 por ciento de crecimiento.

Respecto al PIB per cápita, en Extremadura se sitúa en 2024 en los 25.227 euros por habitante, un 5,8 por ciento más que el ejercicio anterior, aunque todavía se sitúa en un 22,7 por ciento por debajo de la media española, que está en 32.633 euros.

Así, Murcia, con un incremento de su Producto Interior Bruto (PIB) del 4,5 por ciento, fue la comunidad autónoma que más creció en 2024, seguida de Canarias (4,4%) y Baleares (4,2%), según los datos de Contabilidad Regional de España publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos incorporan la estimación de avance de 2024 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada el pasado 19 de septiembre por Estadística y que cifró en un 3,5% el crecimiento anual de la economía española.

(Más información en Europa Press)