El PIB per cápita de Extremadura crece un 5,6% en 2024, hasta 25.224 euros, el segundo más bajo del país, según el INE

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas (CCAA). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) per capita de Extremadura se situó en los 25.224 euros en 2024, lo que supoone un crecimiento del 5,6 por ciento con respecto al año anterior, aunque se mantiene como el segundo más bajo del país, tras Andalucía (24.542 euros).

Así se recoge en los datos de Contabilidad Regional de España publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). , que señalan que el PIB per cápita de Extremadura creció en 2024 un 5,6 por ciento, tres décimas por encima de la media del país, que aumentó un 5,3 por ciento.

De acuerdo a estos datos, Madrid volvió a ser en 2024 la región con mayor PIB per cápita, con 44.749 euros, seguida de País Vasco (41.010) y Navarra (39.096), mientras que en el otro extremo, los PIB por habitante más bajos se dieron en Andalucía (24.542 euros), Extremadura (25.224) y Canarias (25.861).

La publicación de Estadística actualiza los resultados del PIB difundidos en septiembre y la amplía con estimaciones del resto de agregados económicos, como el empleo, la remuneración de los asalariados y la inversión regional.

(Más información en Europa Press)