Pilar Coslado se incorpora a la dirección de CEOE y refuerza la presencia de Coeba y Creex en la cúpula de la patronal

Pilar Coslado se incorpora a la dirección de CEOE - CREEX

BADAJOZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresaria Pilar Coslado se ha incorporado a la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEO), de manera que refuerza la presencia de las asociaciones extremeñas en la cúpula de la patronal nacional.

En concreto, fortalece la presencia de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), y de la Confederación Empresarial de la Provincia de Badajoz (Coeba), en las cuales Coslado es miembro directivo.

Además de ser directiva en las dos asociaciones, Coslado es consejera delegada de Almattia Formación y Eventos Empresariales y personalidad destacada en el ámbito de la defensa de la igualdad en la empresa y liderazgo femenino, según señala Creex en un comunicado.

La patronal extremeña resalta que la incorporación de Coslado refuerza su presencia como única organización representativa del tejido extremeño productivo en la cúpula empresarial de CEOE, donde ya contaba, directamente o a través de sus asociaciones adscritas, con tres representantes, así como uno más en el comité ejecutivo, que supone también la única presencia extremeña en dicho órgano.

Además, Creex cuenta con cuatro representantes en la directiva de Cepyme, entre ellos, la propia Pilar Coslado.

"Con su incorporación a la dirección de CEOE, Creex, y sus organizaciones adscritas, Coeba, FEC y FEP, refuerzan la interlocución extremeña en el ámbito empresarial nacional, en un momento especialmente importante, cuando el empresariado de la región trata de capear las incertidumbres para aprovechar las oportunidades y avanzar en la necesaria industrialización del territorio", señala Creex en un comunicado.

Coslado ha agradecido la "confianza" depositada en ella con este nombramiento y ha ratificado su "compromiso" en un "doble sentido". Por un lado, el seguir llevando, como ya hace en Cepyme, "la voz del empresariado extremeño" a las organizaciones nacionales y también "la voz de las empresarias" a todos los ámbitos de decisión para "seguir avanzando en la igualdad de oportunidades".

Por parte de Creex y Coeba, han felicitado a Coslado por su elección y han señalado que el tejido productivo extremeño "da un paso más" para incorporar a "personas válidas y de reconocida trayectoria" a los foros de representación nacional donde Extremadura "debe contar con altavoces eficaces" para que sus demandas "sean escuchadas".