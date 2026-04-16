Un piloto resulta ileso tras la caída de una avioneta en Mérida

MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un piloto ha resultado ileso tras la caída con impacto de una avioneta este jueves en la zona de Royanejos, en Mérida.

Una llamada al 112 pasadas las 11,30 horas informó de la caída de la avioneta, tras lo que se activaron una unidad medicalizada y efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y Local y de los bomberos

De la misma manera de ha informado del suceso a la torre de control de Talavera la Real y al Servicio Aéreo de Rescate, según los datos aportados por el 112.