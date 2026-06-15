El Plan de Empleo 2026 de la Diputación de Badajoz cuenta con más de 11 millones y prevé formalizar 1.500 contrataciones

Presentación del Plan de Empleo 2026 de la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este lunes, día 15, el Plan de Empleo 2026 de la institución provincial, dotado de 11.053.371 euros y dirigido a los 165 municipios y 15 entidades locales menores de la provincia, para que puedan reactivar la actividad económica, fomentar la calidad de empleo y mejorar los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos, con la previsión de alcanzar las 1.500 contrataciones.

En este sentido, la cuantía de este año supone un 9,01 por ciento o 913.583 euros más respecto a la edición del pasado año del plan, que permitió 1.400 contrataciones con 179 municipios acogidos, como ha señalado la presidenta de la institución provincial, que ha detallado que, desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2024, la diputación ha ido incrementando cada año el presupuesto destinado a la misma, y que se financia íntegramente con recursos propios, "sin necesidad de endeudamiento, preservando la estabilidad y la sostenibilidad financiera de la entidad con ello".

Acompañada del diputado del Área de Formación y capacitación para el empleo, Manuel Gómez, Del Puerto ha presentado las bases de la nueva convocatoria del Plan de Empleo Provincial que pone en marcha la Diputación de Badajoz con el objetivo de dinamizar la creación de empleo y de mejorar los servicios públicos en todos los municipios de la provincia.

Así y sobre el calendario de ejecución y los plazos del plan, ha explicado que se han programado en base a los resultados de la "escucha activa" que se lleva a cabo con los alcaldes, ajustándose a la realidad y las necesidades que les solicitaban e introduciendo cambios como el adelanto de su puesta en marcha al mes de junio, gracias al trabajo coordinado y al esfuerzo colectivo de toda la diputación.

En concreto, el plan de empleo se va a desarrollar durante el último semestre del 2026 y el primero del 2027. Tras su aprobación en Junta de Gobierno Local el pasado 9 de junio, este lunes se publican en el Boletín Oficial de la Provincia las bases que regulan esta convocatoria y, a partir de este martes, los 180 beneficiarios podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de junio.

No obstante, y debido al "afán" que tienen en la diputación de que "ningún municipio se quede atrás y de tender la mano para ayudar", desde el Área de Formación y capacitación para el empleo se van a poner en contacto con los ayuntamientos y entidades locales menores para informarles de la apertura de la convocatoria, los plazos o las dudas o sugerencias que tengan al respecto.

También se va a llevar a cabo un acompañamiento activo para que todos los municipios lo soliciten "en tiempo y forma", ante lo que ha hecho un llamamiento para que tengan en cuenta los plazos y límites temporales y no dejen para el "último momento" la presentación y entrega de la documentación.

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