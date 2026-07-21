El Plan Infoex contará con ocho nuevos camiones autobomba por importe de 2,8 millones

Reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta adquirirá ocho nuevos camiones autobomba para el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) por valor de 2,8 millones de euros.

Esta compra se enmarca en el proceso de renovación de la flota del Infoex, que en los últimos tres años ha estrenado "nada más y nada menos que 90 vehículos", ha subrayado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Asimismo, según Manzano, los nuevos camiones autobomba permiten que los bomberos forestales trabajen con "más seguridad" y que el Plan Infoex disponga de la última tecnología en la lucha contra los incendios.

La adquisición también permitirá equipar a los seis nuevos retenes que se crearán entre este año y el año próximo. Así, tres de ellos estarán en Cáceres, Plasencia y Don Benito, que pasarán así de tener uno a tener dos retenes en cada uno, y los otros tres estarán en Coria, en Zafra y en Trujillo, que ahora no tienen ninguno.

"Estos seis nuevos retenes se unirán a los 67 que hay actualmente repartidos por toda nuestra región. Desde la Junta de Extremadura apostamos por un Infoex mejor preparado, con más bomberos y un parque de maquinaria pesada de última generación", ha puesto en valor.

La portavoz de la Junta ha recalcado que solo en el último año ha crecido de "manera importante" la flota y maquinaria con siete bulldozers, tres tractores, once vehículos pick-ups, otros ocho camiones, seis cabezas tractoras y seis plataformas.

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