El Plan Infoex interviene en 15 incendios forestales durante la última semana

Efectivos del Plan Infoex participan en la extinción de un incendio - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex de la Junta de Extremadura ha intervenido esta semana en 43 incidentes, de los que 15 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 135 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

Cabe destacar que once incendios se han producido en la provincia de Badajoz y los otros cuatro en la de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En esta semana de época de peligro alto que comenzó el pasado 1 de junio cabe destacar que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel uno -posible afección a personas o bienes no forestales- en cuatro incendios en la provincia de Cáceres y en cuatro en la provincia de Badajoz.

Del mismo modo, el Ejecutivo regional ha puesto en valor la colaboración esta semana del Plan Infoex en las tareas de extinción de un incendio forestal en la provincia de Huelva.

SITUACIÓN METEOROLÓGICA

En cuanto a la previsión meteorológica, la semana comenzará con cierta inercia del final de la semana anterior, con una masa relativamente favorable, sobre todo por la recuperación de la humedad en fase nocturna, y especialmente en las comarcas más occidentales y valles abiertos al oeste.

A partir del miércoles el flujo de poniente se debilita, dejando la península bajo una potente dorsal y pantano barométrico en superficie, lo que proporcionará un ambiente mucho más cálido y seco. Los vientos no se esperan especialmente intensos, salvo en las zonas donde el relieve condicione la circulación general.

La situación anterior se espera que dure hasta final de semana, con la posibilidad que el propio domingo se produzca la afección de una vaguada por poniente que genere una situación de transición caracterizada fundamentalmente por un aumento de la velocidad del viento.

El servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.