El Plan Infoex llama a la responsabilidad ciudadana para prevenir los incendios forestales

BADAJOZ, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex llama a la responsabilidad ciudadana y a la precaución este verano frente a los incendios forestales, un llamamiento sobre el que ha hecho hincapié el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero.

Higuero ha visita este jueves a la central del Infoex en Badajoz acompañado por el director general de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Bayón; y la concejal delegada de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Policía Urbana de Badajoz, Gema Cortés, así como por trabajadores del Infoex y agentes del medio natural.

En este sentido, ha insistido en que la colaboración ciudadana es "clave" para prevenir los incendios forestales y proteger tanto el medio ambiente como la seguridad de las personas, a la vez que ha subrayado el llamamiento a la precaución en aspectos tales como no encender fuego en el monte, asegurarse de apagar bien las cerillas y cigarrillos, y ser precavidos al realizar actividades de riesgo, como el uso de maquinaria que pueda generar chispas, como desbrozadoras y motosierras.

También ha insistido en los diez consejos contenidos en el decálogo de recomendaciones a la población durante los incendios forestales, en el que se informa a la población que la extinción de incendios forestales es una actividad "peligrosa", no solo porque los incendios pueden llegar a ser "muy intensos", sino porque las tareas de extinción incorporan determinadas herramientas como camiones autobombas pesados, tractores de cadenas o los propios medios aéreos, entre otras, que añaden más riesgo al propio fuego.

En definitiva, se trata de atender las restricciones establecidas por la Junta de Extremadura durante la época de peligro alto e informar inmediatamente al 112, si se detecta humo o fuego.

Otras recomendaciones pasan por alejarse tanto del incendio como de los camiones o de los medios aéreos cuando vayan a hacer una descarga, dada la fuerza del agua al caer; o no utilizar drones, dado que no se permite que los medios aéreos trabajen con seguridad; además de no acercarse a las zonas de aterrizaje o carga de agua de dichos medios, algo que "es peligrosísimo" dado que en el aire tienen "mucha potencia" y "nos puede caer encima una descarga, que fue lo que desgraciadamente sucedió el año pasado en Alía" y no quieren que vuelva a pasar.

CUIDAR EL MONTE ENTRE TODOS

Y es que, para Ignacio Higuero, "el monte es de todos y debemos cuidarlo absolutamente entre todos" y se cuenta con un servicio de prevención de incendios, el Infoex de bomberos forestales, "extraordinario" como también lo son los bomberos de Diputación de Cáceres y la de Badajoz o los del ayuntamiento de la capital pacense, aunque deben "echar una mano absolutamente todos" los que viven en Extremadura.

"Que al más mínimo con actos llamemos al 112, demos la referencia de dónde está el incendio para que los servicios de prevención, extinción y incendios actúen. Están actuando con rapidez hasta ahora. Llevamos muchísimas salidas desde el 1 de junio y empezamos desgraciadamente desde el 17 de mayo con muchísimas salidas", ha detallado, para pedir precaución en un año "extraordinario de lluvias", algo que están agradeciendo los agricultores y ganaderos, pero que conlleva mucho pasto seco y "ahora" es cuando hay que extremar las precauciones.

Así, "la orden de peligro alto es clara" y hay que dejar de trabajar cuando haya calor extremo, en la hora de la siesta, "porque es estadísticamente cuando más incendios se producen", a la par que ha pedido la colaboración de los ganaderos, de los agricultores y de todos los que viven en el mundo rural. "Nosotros estamos para apagar incendios, pero los incendios se apagan más fácilmente si hay mucha prevención y si hay mucha colaboración ciudadana".

De igual modo y preguntado por los datos de incendios hasta ahora con el inicio de la época de peligro alto de incendios, ha apuntado que "afortunadamente" no se trata de muchas hectáreas las afectadas, en torno a 400, y que el incendio más grande fue el que sucedió, además, el mismo día que empezaba la campaña de peligro alto, entre Manchita y Don Benito, con unas 320 hectáreas quemadas.

También ha habido "muchas salidas" y "afortunadamente se han quedado en conato, o "muchos" incendios de pastos y "afortunadamente muy poquitos forestales", ante lo que ha valorado que, gracias a la "inmensa" labor que hacen los agentes del medio natural y los bomberos forestales, tanto los del Infoex como los de las diputaciones, se están consiguiendo llegar a los incendios en conato.

Sobre las cuatro personas detenidas como presuntos autores de provocar un incendio forestar en la Sierra de Manchita, por negligencia cuando realizaban labores de desbroce en el terreno, Higuero ha explicado que están en comunicación con la Guardia Civil y actuarán "en consecuencia", así como que "lo más grave de todo es que se dieron a la fuga" sin alertar a los servicios de emergencia.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Por su parte, Gema Cortés ha señalado que, desde el Ayuntamiento de Badajoz, se suman a esta campaña y al llamamiento a la responsabilidad y a la prevención de los incendios y están "a disposición" de lo que puedan necesitar desde la Junta y "plenamente coordinados" con el Infoex.

Como ha reconocido, "es verdad que este va a ser un año complicado", "ya lo estamos viendo", y tras las abundantes lluvias la vegetación "está enorme" y con el calor se van a convertir en pastos, algo que ya se está sufriendo en la ciudad, donde la campaña ha empezado "hace escasos días" y ya llevan más de 50 salidas por quemas de pastos. "Esto nos está indicando que va a ser un año complicado", ha insistido, para reiterar ese llamamiento a la responsabilidad y a la prevención puesto que toda acción que pueda prevenir este tipo de incidentes "es bien recibida".

Desde el Ayuntamiento de Badajoz ya han enviado más de 800 cartas a los propietarios de parcelas para que las desbrocen, "porque eso también es importantísimo para prevenir este tipo de incendios" y este jueves comenzarán las inspecciones para ver si se ha producido. "Estamos haciendo todo lo que podemos pero nunca es suficiente" y ante la campaña presentada por el consejero, ha concluido Cortés, estarán "al lado y todos acompañando" para que se produzcan las menores incidencias posibles.