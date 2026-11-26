Reunión del Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 en Extremadura - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 en Extremadura dispone de 32 equipos completos de maquinaria, distribuidos en 14 unidades para la provincia de Badajoz y 18 para la de Cáceres; 30 vehículos de maquinaría auxiliar; 1.574 toneladas de sal, 2.380 kilos de cloruro cálcico, 14 plantas de salmuera o más de 200 personas, todo ello preparado para intervenir ante cualquier incidencia que se pueda dar en los próximos meses en las carreteras de la región.

De este modo, los citados 32 equipos completos de maquinaria se completan con 30 vehículos de maquinaria auxiliar, en concreto, 11 todoterrenos, 17 camiones con pluma, 9 máquinas mixtas y 9 minicargadoras.

Además, hay almacenadas 1.574 toneladas de sal distribuidas en 14 plantas y 12 depósitos de salmuera y 13 naves. De ellas, 450 toneladas son para la provincia de Badajoz y 1.124 para la de Cáceres; como también se dispone de 2.380 kilos de cloruro cálcico, que se utiliza en situaciones extremas de temperaturas muy bajas y todos en la provincia cacereña, ante lo que cabe recordar que cuenta con más puntos de almacenamiento porque hay más posibilidades de nevadas al tener más altitud.

Otros recursos pasan por 14 plantas de salmuera (la salmuera es agua con una concentración de sal superior al 5 por ciento disuelta), entre siete en la provincia de Badajoz y otros tantos en la de Cáceres, con una capacidad de depósitos total de 373.000 litros (165.000 en Badajoz y 208.000 en Cáceres).

En este sentido, en la campaña pasada se consumieron un total de 896,70 toneladas de sal en toda la región; y se llevaron a cabo 30 operaciones curativas en la provincia de Cáceres y 236 operaciones de carácter preventivo, 208 en la provincia de Cáceres y 28 en la de Badajoz.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Extremadura cuenta con más de 160 estaciones meteorológicas y en concreto 53 envían datos cada hora para vigilar y observar el tiempo en puntos diversos de la región. Este año, según la predicción estacional para el invierno 2026-2027, lo más probable es que las precipitaciones sean superiores a los valores medios y las temperaturas medias más cálidas respecto a los valores de referencia.

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