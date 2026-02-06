El plan Platercaex e Inuncaex se mantienen activado en Extremadura ante el riesgo de inundaciones

Reunión del Cecop en Mérida - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura mantiene la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex para toda la región, en base a los desembalses y los niveles hidrológicos.

También se mantiene activada la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

Así se ha decidido en la reunión del Cecop la tarde del jueves 5 de febrero, presidida por la Presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y en la que han participado los alcaldes de Badajoz, Coria, Moraleja, Jerez de los Caballeros, Mengabril, Medellín, Burguillos del Cerro y Madrigalejo.

Para este viernes 6 de febrero no hay activadas alertas meteorológicas, pero continuarán las lluvias débiles y chubascos diversos en toda Extremadura, aunque los acumulados serán menores que los de hoy. Los mayores acumulados, en torno a los 20 litros por metro cuadrado, se esperan en zonas altas de Cáceres y en el suroeste de Badajoz y rachas fuertes generalizadas durante las horas centrales.

Durante la reunión se ha autorizado el desalojo de las casas situadas en la calle Zafra, en Burguillos del Cerro y unas viviendas unifamiliares, camino de Rincón de Caya, en Badajoz, y si fuera necesario, el desalojo de la urbanización Los Lebratos y Dehesilla del Calamón, en la misma localidad.

Además, se mantienen evacuadas las poblaciones de Valuengo y La Bazana, próximas a Jerez de los Caballeros; las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, la urbanización La Isleta, en Coria; casas aisladas de Mengabril y Medellín, y la calle La Parra, en Burguillos del Cerro.

En materia de educación y debido a los niveles hidrológicos existentes se procede a la suspensión de clases para este viernes en Madrigalejo, Gévora, Valdebótoa, Sagrajas, Novelda; el C.E.I.P. Vegas Bajas, en Balboa; el C.E.P. Virgen de la Vega, en Moraleja y el CEE Los Ángeles en Badajoz.

En materia de infraestructuras viarias, se revisará el estado de la carretera EX101 y su posible corte por técnicos competentes en la materia, y se ha autorizado el posible corte del puente de la Autonomía de Badajoz ante el alza de los niveles del caudal del río Guadiana, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Tambié la dirección del Plan Inuncaex insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad: circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados; no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y arroyos. En las casas, mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua.

Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente.