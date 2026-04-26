Plasencia recordará el legado de Robe Iniesta en el festival homenaje 'Primeras Flores Amarillas'

Festival 'Primeras Flores Amarillas' que se celebrará en Plasencia el sábado, 16 de mayo de 2026, en homenaje al músico Robe Iniesta. - AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Se celebrará el sábado, 16 de mayo

PLASENCIA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

Plasencia va a organizar el próximo 16 de mayo el festival homenaje 'Primeras Flores Amarillas' en memoria del músico placentino Robe Iniesta, exlíder de Extremoduro y desaparecido a finales de 2025.

La jornada tendrá una duración de doce horas, desde las 12,00 hasta las 00,00 horas, con la música como protagonista: por un lado, el casco histórico contará con zonas musicales abiertas en distintos puntos, como la Plaza Mayor, la de San Nicolás, la de San Martín o el Parque de La Rana, entre otros. En estos puntos, cualquier artista o grupo podrá sumarse de forma espontánea para rendir tributo a Robe, detalla el ayuntamiento en su página web.

Por el otro lado, el acto central será en el recinto de Torre Lucía, que servirá como culmen del festival. El ayuntamiento señala que la entrada sería libre y gratuita hasta completar el aforo y que las puertas se abrirán a las 18,30 horas.

La música en Torre Lucía comenzará a partir de las 20,00 horas con una selección de bandas emergentes que "destacan por su personalidad y propuestas propias", alejadas de versiones o tributos. Así, el consistorio detalla que el cartel estará formado por Oxygen, Aljamia, Chula, Carameloraro e Illo Brown!, nombres que representan el relevo generacional dentro de la escena musical.

El objetivo del ayuntamiento es fomentar la participación ciudadana y el espíritu libre y creativo que siempre ha caracterizado al músico placentino.

Además, este festival 'Primeras Flores Amarillas' nace con vocación de continuidad como un encuentro anual que celebra el legado de Roberto Iniesta mientras impulsa nuevas voces y convierte la ciudad en un espacio vivo para la cultura y la música.