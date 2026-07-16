La Plaza de España de Mérida contará con una pantalla gigante el domingo para seguir la final del Mundial de Fútbol

Cartel de la pantalla en la Plaza de España - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Mérida contará este domingo, 19 de julio, con una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de Futbol que disputarán España y Argentina a partir de las 21,00 horas.

El Ayuntamiento de Mérida ha organizado una jornada especial con la instalación de una pantalla gigante y actividades de música y animación a partir de las 20,00 horas, antes del inicio del encuentro.

La entrada será libre y gratuita para que vecinos y visitantes puedan "disfrutar de una noche inolvidable en un espacio emblemático de la ciudad, compartiendo la emoción del partido en un ambiente festivo y pensado para todas las edades".

El Ayuntamiento de Mérida se hace un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de todos los asistentes para "garantizar que la celebración se desarrolle con normalidad y seguridad", para lo cual se dispondrán contenedores distribuidos por toda la plaza y baños portátiles para uso público.

Además, se recuerda que no está permitido llevar ni utilizar botellas o vasos de cristal, ya que los establecimientos de la Plaza de España servirán sus consumiciones exclusivamente en envases no peligrosos, con el objetivo de facilitar una celebración segura para todos.

Finalmente, animan a los ciudadanos a disfrutar, animar y celebrar este acontecimiento deportivo con respeto hacia los demás, "demostrando una vez más que Mérida sabe acoger grandes eventos con alegría, civismo y orgullo", concluye.