El pleno de la Asamblea aborda este jueves la aprobación de la Ley de Concordia y la tramitación del proyecto de Uninde

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura somete este jueves, 9 de octubre, a aprobación definitiva la propuesta de ley de Concordia que plantean PP y Vox, una vez sean debatidas las enmiendas parciales que han llegado 'vivas' a la sesión tras su paso por comisión.

En la sesión plenaria, que arranca a las 9,30 horas de este jueves, además, la Cámara autonómica abordará el debate del proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Internacional para el Desarrollo Uninde en Extremadura.

El texto de esta iniciativa de proyecto universitario privado en la comunidad será sometido en primer lugar a la consideración de los diputados para su tramitación por el procedimiento de lectura única y, de salir adelante tal propuesta, se sustanciará su debate de totalidad y, finalmente, también se votará.

Además, el pleno de la Asamblea de Extremadura se iniciará con la designación de las dos personas que se integrarán como patronos en la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, tras lo cual cronológicamente está previsto el debate del proyecto de ley de Uninde y, finalmente, el debate de enmiendas parciales y la votación final de la Ley de Concordia.