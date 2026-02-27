El pleno de la Diputación de Badajoz aprueba por unanimidad el paquete de medidas para los municipios por 68,6 millones

Pleno de la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Badajoz celebrado este viernes, día 27, en su sesión correspondiente al mes de febrero ha aprobado por unanimidad de los grupos del PSOE y del PP el paquete de medidas para los municipios dotado de 68,6 millones de euros con cargo al remanente de tesorería, que contempla inversiones, programas y planes dirigidos principalmente al fortalecimiento de los mismos y a la mejora de los servicios públicos en la provincia.

Estas medidas que han salido adelante de forma unánime en la sección de urgencia contemplan por un lado un expediente de modificación de crédito para la creación de subvenciones nominativas para la Cámara de Comercio, la Fundación Ciudadanía y la Fundación Universidad; la creación del Plan Provincial de Servicios Sociales; la modificación del Plan Diputación Contigo a 'Avanzamos' y el incremento de crédito o el aumento de la dotación del Plan de Emergencias.

También la creación del Plan Provincial de Empleo 2026 - 2027; el incremento de la dotación del Plan Provincial de Autoconsumos Municipales y la ampliación de anualidad y la creación del Plan Movem II, presentadas este jueves por la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, y detalladas en el pleno por la vicepresidenta segunda y delegada de Economía, Carmen Yáñez.

Cabe recordar que estas medidas contemplan también una inversión de 1,2 millones de euros en la adquisición e implantación de un nuevo sistema económico-financiero corporativo y en la modernización de la gestión de recursos humanos y nóminas; y actuaciones por valor de 750.000 euros destinadas al desarrollo rural y turístico.

En su intervención en el pleno, Carmen Yáñez ha puesto el acento en que estas modificaciones e incorporaciones de crédito extraordinarios suman más de 68 millones dentro del remanente de Tesorería que corresponden al ejercicio 2025, con el "compromiso firme" de la diputación de seguir apoyando y colaborando con los ayuntamientos de la provincia para su modernización y también para que puedan tener "esa solvencia económica que, muchas veces, falta en las infraestructuras, en el empleo y cómo no también en esa igualdad territorial que tan necesaria es".

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, ha anunciado el voto a favor de la modificación y estos planes, que ha considerado que es una forma "bastante válida" de repartir el dinero que la institución provincial tiene en concepto de remanente, destinándolo a que llegue a los municipios y también entre los pacenses como la forma "más directa". También ha esperado que, como en otras ocasiones, todos estos planes se desarrollen y que estas cantidades se distribuyan de forma "objetiva, solidaria y equitativa, como se ha hecho hasta ahora".

A continuación, el vicepresidente primero y portavoz del PSOE, Juan María Delfa, ha señalado que se trata de un plan "ambicioso" y "transversal" que cubre todas las áreas y necesidades de los ayuntamientos, al tiempo que ha trasladado a Barrios que "no tenga duda" de que se llevará a cabo un reparto "de manera equitativa" entre los municipios e independientemente del partido que gobierne.

Raquel del Puerto ha cerrado el debate y ha remarcado que se trata de un día "importante" para la provincia y para todos los rincones de la misma, porque el reparto de estos casi 69 millones de euros "no es que se haga de una forma válida, sino que se hace de la forma más válida posible, que es el reparto para todos y cada uno de los municipios por igual". También es una jornada relevante para el territorio provincial porque la diputación, ha subrayado, reafirma "ese papel de institución útil, cercana y resolutiva para los ayuntamientos y para los alcaldes y las alcaldesas".

